一名60歲有糖尿病、心臟衰竭的女子，長期吃藥控制病情，因擔心體內累積過多藥物，於是她每天飲用2500c.c.的水，想藉此喝水排毒。未料不到2周，她腳越來越腫，且一運動就暴喘，就醫一照X光，驚見「肺都白了」，原來是肺水腫、肺積水。醫師表示，心、腎衰竭的病患因心臟與腎臟無法順利排水，會導致併發症，因此必須要限水才能維生。

心臟外科醫師袁于婷在《醫師好辣》表示，上述女子因糖尿病與心臟衰竭長年服用多種藥物，因聽聞「藥物就是毒物」的說法，而想以喝水來排毒，她開始每天飲水2500c.c.，還不計入吃水果、喝湯的水分。未料不到2周，她雙腿暴腫，一運動就喘，晚上甚至喘到無法躺平睡覺，就醫照X光發現「肺部都變白了」，原來是肺部出現水腫、積水的現象。

袁于婷表示，因該女子情況危急，因此趕緊收治住院，除使用氧氣面罩外，並施打強心劑、利尿劑，以利女子排水，幾天後女子的情況就恢復正常。

她說明，喝水排毒是很好的概念，但心、腎衰竭患者則必須限水才能維生。因心臟幫浦功能不佳，水分排不出去；腎臟病患者也會使得腎臟無法順利排出水分。