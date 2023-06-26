中鋼澄清說明：一、有關船員資格、訓練及發證、福利事項都必須參考STCW2010公約、國際海事勞工公約、國際勞工組織公約規定，相關規定均無禁用外籍船員限制，而近年來主要船舶持有國家(如日本、希臘、德國等西歐國家)船員日益減少，在船舶航行有最低船員人數限制下，故透過船員管理公司指派外籍船員執行運務，確保船舶正常營運，不僅是船運界趨勢，也更能保障船東與船員權益。

二、中華海員總工會747期海員月刊登載之「台灣船員之國際化發展」文章指出，本國籍船員供不應求，國內主要航商雇用本國籍船員比例約15%，另85%透過國外船員管理公司指派外籍船員執行運務，而中鋼運通外籍船員僅約占總船員人數10%，換言之雇用本國籍船員比例近90%，為國內主要航商中最高。

三、大陸籍船員係在中鋼運通所屬巴拿籍船舶上服務，由於船員管理公司所服務的客戶均為國際主要航商，如不依指揮調度，任意將船駛往其他地區將導致信譽受損，此種以非法或甚至以暴力方式挾持巴拿馬籍船隻、改變預定航行路徑的做法，已涉嫌進行海盜行為，不僅可能遭其他國家軍艦盤查、逮捕，我國軍艦亦有能力制止此種行為。此外，中鋼原料均有安全庫存，且分散於其他自有船舶或外租船載運，可因應各種風險。

四、中鋼運通近年來新造的8艘船舶，包括中鋼榮耀輪、中鋼光輝輪、中鋼領先輪等，交船後全部皆登記為本國籍輪，並於 2016及2017年陸續將5艘巴拿馬籍船舶轉為本國籍。2021年起，受到新冠疫情影響，疫情期間本國籍船員調度困難，為維持運務執行需要，中鋼運通將5艘國籍輪陸續轉為巴拿馬籍，適度透過船員管理公司指派外籍船員執行運務，確保船舶航行無虞。以本年5月底中鋼運通的船員總數計算，中鋼運通船員共計約545名，其中陸籍船員比例僅10.3%(63名)，國籍船員比例逼近90%。此外，中鋼運通現有本國籍船舶數占比仍係國內主要遠洋航商中最高，顯見中運企業工會指出中運公司帶頭大量將船舶掛在他國籍乙事不符事實。

五、中鋼運通透過船員管理公司指派外籍船員執行運務，係依交通部航港局頒布之「外國籍船員僱用許可及管理規則」辦理。中鋼運通10艘巴拿馬籍船舶共約進用189名船員，僅有63名陸籍船員執行運務，船上其餘126名船員皆是本國籍，占比達67%；另外，中鋼運通12艘本國籍船舶，僅有4名印尼籍船員，本國籍船員比例更高達98.4%。此外，今年執行中鋼運通運務之63名陸籍船員，相較去年底78名更再減少15名，顯見中鋼運通工會指出中鋼運通大量聘僱大陸籍船員取代本國籍船員乙事，亦不符事實。

六、有關中鋼運通工會憂心大陸籍船員可能將船運資訊轉為其他用途乙事，實務上相關船運航線、載送品等資訊皆可從船訊網查詢得知，屬於公開資訊。