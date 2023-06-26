苗栗縣政府26日辦理志願服務各目的事業主管機關聯繫會報，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚99位服務績優志工，其中有2位金牌志工服務時數達8000小時以上，縣長鍾東錦感謝他們對社會的付出，營造和諧的社會氛圍，讓鄉親感到幸福、溫馨。

苗栗縣志願服務領域非常多元，除了兒少、青年、高齡志工以外，近年更是積極努力推動家庭志工，期望籍由各局處志願服務承辦主管及同仁們的努力，共同提高本縣志願服務的參與人數。

本次榮獲衛生福利部「111年度志願服務獎勵」的21名志工，包括金牌獎2名、銀牌獎6名、銅牌獎13名；以及「111年度衛生福利類志願服務獎勵」的78位志工，包括金質獎9名、銀質獎35名、銅質獎34名，總共有99位獲獎志工服務績效優異。

苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚99位績優志工，其中有2位獲獎志工服務時數超過8000小時以上，第一位金牌志工鍾秋昭，服務時數高達1萬797小時，服務單位包含苗栗市文康中心、婦幼館、大千醫院、苗栗市公所；另一位金牌志工則是林德和，服務於為恭紀念醫院，服務時數達8133小時。縣長鍾東錦感佩這些獲獎志工的熱心與付出。

鍾東錦表示，志工伙伴貢獻自己的時間心力，到各單位幫助需要幫助的人，尤其長輩們到陌生環境要辦事、看病通常會感到慌張不安，但有了志工的服務及指引，能讓他們感到安心、窩心，且社區關懷據點有了志工的幫忙也將讓長者獲得更好的服務，實現在地安養，更讓社會充滿祥和氛圍。

鍾東錦分享日前到日本考察的經驗，他表示，日本長照服務完善，但考量苗栗的人文風情，想要加強關懷據點的照顧服務，讓社工師到需要照顧的獨居老人家中居家服務，平時長輩們還能走出家門到社區關懷據點參與課程及活動，接觸人群噓寒問暖，會更加愉快幸福。縣長鍾東錦並感謝志工伙伴們的熱心及付出，讓鄉親獲得窩心的幫助，備感幸福。