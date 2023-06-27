市場關注俄羅斯政局發展並等待本週稍晚公布的美國重要經濟數據之際，美國科技類股今天下挫，使華爾街股市主要指數大多收跌。

道瓊工業指數小跌12.72點或0.04%，收33714.71點。

標準普爾指數下跌19.51點或0.45%，收4328.82點。

那斯達克指數挫跌156.74點或1.16%，收13335.78點。

費城半導體指數小漲9.07點或0.26%，收3515.77點。（譯者：陳彥鈞）1120627