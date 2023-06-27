大雪山國家森林遊樂區暑假期間將湧車潮，警加強中專一線違規取締。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

大雪山國家森林遊樂區暑假期間將湧車潮，警加強中專一線違規取締。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

大雪山國家森林遊樂區為中部避暑及賞鳥勝地，暑假期間及例假日常湧入人車上山避暑或登山，由於中專一線（雪山路）道路彎曲、路幅狹窄，若遊客任意路邊停車賞景，將致險象環生。台中市和平警分局針對違規停車，將派員加強疏導及違規勸導取締，以維護用路安全。

和平警分局指出，大雪山國家森林遊樂區暑假期間及例假日常湧入人車上山避暑或登山，由於中專一線（雪山路）道路彎曲、路幅狹窄，橫嶺山隧道口兩端及鳶嘴山登山口附近路段經常形成交通瓶頸，和平警分局將加強疏導及取締違規停車，維持交通順暢。

另外，東勢林區管理處於進入大雪山森林遊樂區人車屆滿時，將通報警察廣播電台發布消息，並於和平警分局大棟派出所前設立明顯電子告示牌公告周知，提醒民眾提早規畫遊程。

和平警分局指出，大雪山國家森林遊樂區位於海拔1800至2996公尺，天氣變化較大，遊客入山前請加滿油，檢查車況，查詢相關入園資訊；另山區道路狹小彎曲，且傍晚易起濃霧，請駕駛人遵守交通規則，開啟大燈減速慢行，確保行車安全。