美國半導體大廠美光本週三(28日)美股盤後公布第三季度(3-5月)財報，該公司上一季大幅虧損超過20億美元，創下20年來最大單季虧損。分析人士認為本波記憶體景氣循環已觸底，但大陸制裁恐讓美光復甦情況變得較為複雜，庫存天數恐長達5~6個月甚至更久。

根據MarketWatch報導，BMO Capital Markets分析師Ambrish Srivastava預估，美光毛利率將在今年下半年觸底，他分析這波嚴重的下降循環已來到底部區。

但大陸因素可能對美光復甦之路造成壓抑。Stifel分析師Brian Chin示警，美光產品遭大陸禁賣給關鍵資訊基礎設施營運商，這起事件衝擊最嚴重的時間點可能落在今年第四季度(6-8月)。

Brian Chin分析，美光對大陸銷售的產品，其中約有半數面臨風險，相當於總體銷售的12~13%。他警告，大陸困境讓美光復甦之路變得複雜，美光一開始將被迫在較長的時間內持有偏高的庫存，估計庫存天數長達5~6個月或更久。