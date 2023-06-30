香港信報報導，深成指開低走高，最多跌31點或0.29％，最低至10,883點，以半日高位收盤，收報11,048點，升133點或1.22％，成交額為3,395.56億元。
滬深300指數半日收報3,854點，升32點或0.86％，創業板指數收報2,223點，漲43點或2％。
各類股普遍造好，化工股升逾2％，房地產、有色金屬、石油、鋼鐵、煤炭、金融股升逾1％，水泥股靠穩，傳媒娛樂、電力股偏軟。
大陸股市30日半日走高，上證指數升破3,200點。上證指數最多跌4點或0.14％，最低至3,177點後轉升，以半日高位收盤，收報3,207點，升24點或0.78％，成交額為人民幣（下同）2,105.55億元。
香港信報報導，深成指開低走高，最多跌31點或0.29％，最低至10,883點，以半日高位收盤，收報11,048點，升133點或1.22％，成交額為3,395.56億元。
滬深300指數半日收報3,854點，升32點或0.86％，創業板指數收報2,223點，漲43點或2％。
各類股普遍造好，化工股升逾2％，房地產、有色金屬、石油、鋼鐵、煤炭、金融股升逾1％，水泥股靠穩，傳媒娛樂、電力股偏軟。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。