香港信報報導，深成指開低走高，最多跌31點或0.29％，最低至10,883點，以半日高位收盤，收報11,048點，升133點或1.22％，成交額為3,395.56億元。

滬深300指數半日收報3,854點，升32點或0.86％，創業板指數收報2,223點，漲43點或2％。

各類股普遍造好，化工股升逾2％，房地產、有色金屬、石油、鋼鐵、煤炭、金融股升逾1％，水泥股靠穩，傳媒娛樂、電力股偏軟。