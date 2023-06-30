耐吉B股30日美股盤前下跌2.6％報110.4美元創一周新低。

截至5月底止第四季度營收年增5％至128.3億美元，高於市場預估125.9億美元。但淨利年跌28.5％至10.3億美元。每股獲利從去年同期0.9美元下滑至0.66美元，低於市場預估0.67美元。

去年度營收年增10％至512億美元，優於市場預估509.9億美元。淨利年跌16％至51億美元。每股獲利3.23美元，略低預期的3.24美元。

雖然中國解除防疫限制後讓耐吉在當地銷售業績飆漲，讓第四季度營收連七季優於市場預期，但無論是去年度抑或第四季度的每股獲利低預期卻是罕見的事。

對於從6月初展開的2024年度展望，全年營收可望呈中間個位數漲幅。路孚特調查預估其成長6.3％。耐吉表示就目前宏觀環境來說，其覺得自家預測值已經很好。全年度毛利率可望增加1.4個到1.6個百分點。

但其本季預期並不理想，營收可能持平或「低個位數」（泛指1％到4％之間）增幅，低於路孚特預估成長5.8％。毛利率將下跌0.5個到0.75個百分點。

雖然同業競爭壓力增加，紛紛降價促銷來提升銷售業績和削減庫存，但由於物流與勞動等成本不斷上升，逼迫耐吉準備在未來一年進一步漲價來因應。財務長佛蘭德（Matt Friend）預期所有產品平均漲價幅度為低個位數。

耐吉高層表示，公司還計劃繼續提高以自家通路來銷售產品的比率，減少對批發商的依賴，藉此加強業績表現。其去年度56％產品透過批發商銷售，低於四年前近70％。