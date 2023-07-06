德國5月製造業訂單月增6.4％ 優於市場預期 21:162023/07/06 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德國聯邦統計局Destatis6日公布，德國5月製造業訂單月增6.4％，優於4月上修後的成長0.2％與市場預估的月增1.5％，主因在於海外訂單月增6.4％。顯示高度依賴的製造業可望協助德國第二季躲過衰退命運。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《半導體》聯電6月營收續登今年次高 Q2略優於預期 AIT美國國慶酒會今晚舉行 賴清德、侯友宜、柯文哲均將出席 AIT美國國慶酒會 侯、賴、柯三人同場無互動 #月增 #德國 #製造業訂單 #市場預期 #德國聯邦統計局 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸電動車業大爆發 美媒揭驚人進展：這幾家崛起撼動市場 16:402023/07/06 財經 賴清德外媒投書 賴競辦：向世界證明台灣不會走回頭路 13:082023/07/06 政治 《國際經濟》德國5月工業訂單火燙 月增6.4%超預期 14:482023/07/06 財經 國泰證券APP當機為首例！證期局：要研擬中斷零容忍措施 20:032023/07/06 財經 Fed利率6月按兵不動 會議紀錄：有官員贊成再升一碼 09:522023/07/06 國際 德國柏林夏季特奧會 新北健兒斬獲1金3銀 12:442023/07/06 生活 F-35戰機產能要飆升 老美新夥伴超夠力 10:432023/07/06 軍事 聯邦快遞宣布擴建桃機轉運中心 2025年投入營運 20:022023/07/06 財經 出國潮衝擊國旅市場 桃園市暑期訂房略減2成 16:342023/07/06 生活 歐洲經濟火車頭失速！德國支柱產業大挫敗 反淪拖油瓶 09:252023/07/06 財經 法國2022年新生兒取名流行趨勢公布 這2個名字最夯 14:172023/07/06 國際 台中新民街市場租約終止 攤商跪求：媽媽市長留活路 14:142023/07/06 生活 《電腦設備》群光6月營收月增7%創今年新高 Q2季增12% 14:382023/07/06 財經 《國際產業》Stellantis獲鉅額補貼 重啟加拿大電池廠建造計畫 11:482023/07/06 財經 法務部長蔡清祥訪德 盼創歐洲先例簽引渡協定 09:372023/07/06 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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