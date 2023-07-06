德國聯邦統計局Destatis6日公布，德國5月製造業訂單月增6.4％，優於4月上修後的成長0.2％與市場預估的月增1.5％，主因在於海外訂單月增6.4％。顯示高度依賴的製造業可望協助德國第二季躲過衰退命運。