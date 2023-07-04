恆生科技股指數暫漲0.78%，金山軟件漲4.2%，漲幅最大；商湯跌逾8%，表現最疲弱。
前一日急漲的「造車新勢力」壓回，小鵬汽車昨晚公布6月交車月增15%，但年減近44%，今盤中股價走跌，目前暫跌4.5%，稍早前一度跌逾8%。理想汽車跌0.7%，蔚來跌3.8%。
中遠海控上半年獲利大減75%，但股價漲逾5%。
受特斯拉大漲激勵，隔夜美股主要指數小漲作收。周二香港恆生指數盤中漲0.5%，報19399.26點。國企股漲0.5%，報6623.50點。
恆生科技股指數暫漲0.78%，金山軟件漲4.2%，漲幅最大；商湯跌逾8%，表現最疲弱。
前一日急漲的「造車新勢力」壓回，小鵬汽車昨晚公布6月交車月增15%，但年減近44%，今盤中股價走跌，目前暫跌4.5%，稍早前一度跌逾8%。理想汽車跌0.7%，蔚來跌3.8%。
中遠海控上半年獲利大減75%，但股價漲逾5%。
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