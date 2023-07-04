恆生科技股指數暫漲0.78%，金山軟件漲4.2%，漲幅最大；商湯跌逾8%，表現最疲弱。

前一日急漲的「造車新勢力」壓回，小鵬汽車昨晚公布6月交車月增15%，但年減近44%，今盤中股價走跌，目前暫跌4.5%，稍早前一度跌逾8%。理想汽車跌0.7%，蔚來跌3.8%。

中遠海控上半年獲利大減75%，但股價漲逾5%。