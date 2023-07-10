台北科技大學資訊與財金管理系學生近日舉辦活動後，到市民大道上的熱炒店「大道創意料理快炒」消費，由於白飯爭議留負評吸引關注，事後學生們到熱炒店道歉。不過有網友發現，熱炒店老闆提到，「我白飯不收費，但不代表我的白飯是讓你們吃到飽」，5年前回應負評時卻又說「我們白飯是讓你們吃到飽」，消息曝光後引發熱議。

面對北科大學生吃光2桶白飯後留下負評，熱炒店老闆認為，「我白飯不收費，但不代表我的白飯是讓你們吃到飽」；不過5年前有客人同樣留下1星負評，表示沒事先說要收服務費、菜色太鹹時，老闆回應，「我們菜單上都有註明收取5%服務費喔！而且我們白飯是讓你們吃到飽，如果菜太鹹為什麼當下未反應？而且每盤菜你們都吃的很乾淨？你們八個人總共吃960元，飯吃了半鍋，怕鹹你們又點鹹豬肉，唉…我們真的很無言」。

熱炒店老闆5年前曾表示白飯讓客人吃到飽。（翻攝自當事店家Google評論）

對此，有PTT網友指出，老闆說詞前後反覆，價格是店家訂的，學生們消費有點什麼奇怪的嗎？熱炒店沒有設置低消，人家正常消費，飯量不足就該認錯，「找記者來先臭罵先贏？」

許多人則紛紛回應，「我覺得既然白飯免費供應，就該說到做到，讓人吃到爽，不然就收起來，跟好市多一樣，今天遇到餓死鬼投胎的學生也早該是預料中的事」、「推，怕人吃就別弄個假的白飯吃到飽，酌收費才不會起糾紛」、「要老闆哭哭就是吃光他白飯就對了」、「怕人家吃白飯就改成用賣的，這樣很難看」、「熱炒的賣點不就很下飯，怕人吃就不要用免費作為賣點啊，事後才在那嘰嘰歪歪」。

但也有人認為，「5年前，未看先猜時空背景不一樣」、「你貼5年前的文，店規則都不知修正幾次了」、「5年前，可能就是遇多了奧客才改的呀」、「5年前可以吃到飽，不代表現在就可以」、「5年前喔，老闆都不知道有沒有換人了」。