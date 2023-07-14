近期學生赴熱炒店用餐，因白飯不足而引發的爭議成為大眾關注焦點，事實上，消費爭議屢見不鮮，甚至常出現老闆與顧客對罵的窘境，時事評論部落客「峰言峰語」分析指出，某些老闆透過罵人「馴化」顧客，可以過濾掉挑剔、合不來的客人，摩擦少了自然效率也變高，某個層面來說，甚至可以透過罵人提升銷售額，罵人看似不理性，但實際上卻是理性的。

有時會在街上看到生意暴量的店家，老闆與客人起衝突，峰言峰語認為，「主要是這間店的容客量已超負苛，所以無論他怎麼罵，它的營業額都不會變，然後罵一罵還能抒壓，那你說要不要罵？罵了爽啊。」

更重要的是，老闆可以透過罵人來馴化顧客，峰言峰語提到，「就是你要來我這吃東西，就是要忍受我的脾氣，不想忍受，就另找它店。」

峰言峰語認為，這樣做的好處是，可以過濾掉挑剔的顧客，「不一定是奧客，而且通常不是奧客，有時候只是多問了二句，還可以過濾掉Google上的差評，讓那些注重服務態度的顧客遠離。」

在此狀況下，峰言峰語表示，店家可以減少摩擦，效率能因此提高，「某個層面上來說，他甚至可以透過罵人來提高營業額，既然罵可以馴化顧客、可以抒壓，還可以提高營業額，那你罵不罵？」

即使理性分析老闆罵人的原因，但峰言峰語也提到，這樣的狀況主要是修養問題，如果能客氣對人，也不會選擇惡言相向，「從經濟學的角度，可能暴量的老店，罵人確實是更理性的，因為能賺更多錢，但從生活上來說，這不一定是正確的。」

他也透過自己觀察的結果發現，多半年輕老闆比較不會跟客人起衝突，脾氣差的，幾乎都是三四年級生，「如果遇到這種雞×脾氣的，你去看，全都是三四年級生，所以說他們是生在最好年代的老草莓，並不為過。」