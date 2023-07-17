台中一家連鎖仙草冰店上周六（15日）凌晨1點多，收到客人私訊問現在有仙草和芋圓嗎？讓老闆傻眼回說可以把產品圖片印出來燒了，放到水裡喝，就會有飽足感，讓對方氣炸，老闆表明願意接受Google一星評論，沒想到今（17）日真收到一星負評，但老闆說對種事生氣沒意義，「因不是世界上每個人都喜歡我，做好自己優先」，高EQ讓網友讚爆。

仙草冰店老闆今於臉書粉專指出，深夜手機跳出通知，Gmail寄信告知有客人在Google留下一星負評，他說若做錯產品他會致歉、賠償，並重新整頓，如果沒來由地收到消費者的一星負評也欣然接受。

老闆表示，他從不在意Google上的評論，「我的人生這麼長，還收到一顆星我深感欣慰，至少不是什麼都不給，還有一顆星這很珍貴，You know？」

網友紛紛留言大讚老闆的高EQ，「時間不浪費在沒意義的事情上，老闆加油」、「Google 評論真的不用在意」。另也有人猜測是凌晨想吃仙草和芋圓的客人留的負評，「我猜是那個凌晨問有沒有仙草的北七」、「該不會是凌晨一點還來私訊的那個吧」。

對此老闆說，「不知道！隨意，不太去看評論，努力開店做生意，對種事生氣沒意義，不是世界上每個人都喜歡我，做好自己優先。」