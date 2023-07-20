擔任嘉賓的徐若瑄（左）在旁悉心照料愛紗。（火種娛樂提供）

《菜鳥老闆來上工》將於本週日首播。（火種娛樂提供）

愛紗日前錄製緯來《菜鳥老闆來上工》，在廚房內滿身大汗、披頭散髮，她更是累到臉色發白、氣喘發作，不斷嚷著「好想哭喔，我已經盡快了」。撐不住的她，擠出最後一絲力氣向旁人呼救「叫我的經紀人，我的氣喘快要發作了。」接著雙腿發軟，幸好潘柏希將她一把抓住，才免於發生意外。

《菜鳥老闆來上工》由洪都拉斯領軍，集結愛紗、風田、台劇小生潘柏希、音樂才子謝大軍、牙醫網紅炫晨，首集邀請Vivian徐若瑄擔任外場助陣嘉賓。沒想到剛上工就遇到愛紗氣喘發作，見過大風大浪的她，在受驚嚇之餘仍力持鎮定，幫愛紗找經紀人拿氣喘藥，展現出臨危不亂的應變能力。

《菜鳥老闆來上工》的6位菜鳥老闆，一起在餐飲學校進行為期一週的廚藝特訓，學習最接地氣的台式熱炒，目標是要走遍、吃遍、炒遍全台熱炒攤並解鎖熱炒美食。6位菜鳥老闆在一周內學會客家小炒及清蒸鱸魚兩道菜，從一開始不知道如何穿廚師服，到逐項學習內場刀工、食材處理、火侯、味覺及外場服務等技巧，最後還要面臨考核與淘汰。更多精彩內容本周日(7／23)起，每周日晚間8點在26台緯來綜合台播出。