台東颱風夜超Chill畫面曝光，老闆大方給優惠一起「泡腳兼釣蝦」。

颱風杜蘇芮降下豪雨，導致台東市豐年路釣蝦場淹水，鄭姓業者表示歉意並請客人離場回家，在場10多位顧客不僅不在意，還超淡定「邊泡腳邊釣蝦」，鄭老闆決定先請在場的人喝飲料，更大方加碼蝦子數量，讓客人釣個過癮。

台東今天傍晚6點多持續降下大雨，業者因擔心釣客安全，宣導在場顧客先放下釣竿回家去，未料客人完全不在意淹水，堅持要繼續釣，還說「邊泡腳邊釣蝦也是一種樂趣」。

颱風杜蘇芮降下豪雨導致台東1處釣蝦場淹水，客人竟然邊泡腳邊釣蝦，業者決定請大家喝飲料，並加碼讓客人釣過癮。（鄭姓業者提供／蔡旻妤台東傳真）

鄭姓業者表示，淹水時店裡已先採取一些緊急措施，原本傍晚6點淹水，快9點已經消退，9點半左右又再度淹水，「其實已經有做防水措施，但雨勢太大了，雨水不斷倒灌進來，怎麼防水都沒用」他說，經營2年多以來，頭一次淹這麼大的水，日前間歇性大雨也沒有淹成這樣過，真的超誇張，都淹到腳踝了，只能等颱風過後再做整理作業。

颱風杜蘇芮降下豪雨導致台東1處釣蝦場淹水，客人竟然邊泡腳邊釣蝦，業者決定請大家喝飲料，並加碼讓客人釣過癮。（鄭姓業者提供／蔡旻妤台東傳真）

颱風杜蘇芮降下豪雨導致台東1處釣蝦場淹水，客人竟然邊泡腳邊釣蝦，業者決定請大家喝飲料，並加碼讓客人釣過癮。（鄭姓業者提供／蔡旻妤台東傳真）

業者說，因雨勢倒灌，池中水位已經被拉很高了，客人興致不減還能持續釣到蝦子！可見技術真的很厲害，還好水位沒有高到蝦子游出池外。他說，在場大部分都是熟客，相當感謝颱風夜還來支持，淹水也不離不棄，他便請客人喝飲料，也加碼放送增加蝦量，讓客人釣得開心。