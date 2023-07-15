許多公司都會舉辦員工旅遊犒賞員工辛勞，一家早餐店日前在門口貼出公告，表示本月7日至8月3日舉辦為期21天的員工旅遊，這期間暫停營業。網友看了直喊羨慕，許多人則笑說「員工就是老公、老婆、小孩」，還有常客透露他們是去歐洲玩。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」貼出早餐店的公告，內容寫著「我們要出去玩囉！親愛的顧客您好：本店將於112／7／14至112／8／3舉辦為期21天員工旅遊，112／8／4恢復正常營業！」

原PO發文表示「好羨慕喔，21天員工旅遊！」許多網友一看秒懂，「員工都是自己人」、「員工就是老闆一家子」、「我們家外面的早餐店也是員工旅遊，出國玩一個月，除了夫妻沒血緣關係外，其他員工都跟有血緣關係。」也有熟客透露他們是要去歐洲玩。

另外有位過來人分享自身悲慘經驗，「我以前在餐廳打工，老闆要出去玩一個禮拜，直接在門口貼是因為員工旅遊，我們員工都放無薪假，出去玩的是老闆一家人。」