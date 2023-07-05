寵物保險企業Anicom控股公司發佈的《2022年家庭動物白皮書》顯示，自2008年該公司實施此項調查以來，寵物逐漸趨於長壽化。而根據美國的研究，20%一歲以上的狗狗，至少有一個關節出現可診斷問題，雖然骨關節炎是不可逆的，無法治癒，但可以控制並維持。

預防勝於治療，良好的生活品質重點在於毛孩家長對於疾病的認知與付出，讓毛小孩在長壽的同時，也能夠自由的活動，而不是困在受限的身體，居家照護保健將是寵物高齡化下的未來重要趨勢。

華鋒科技總經理鄒孝威表示，寵物保健市場以藥品為最大宗，但其實有部分寵物不習慣吃保健品，家長花了大錢，反而讓寵物身體負擔更大。Photizo Vetcare寵物居家護理光療儀，主打紅光和紅外光的雙光源技術，非侵入性，用於肌肉骨骼保健、維持皮膚健康，操作簡易且不用綁app，每個部位一鍵30秒，讓家長每天抱著寵物時，即可針對各部位做護理，特別是在寵物出遊後，因活動過度導致疲憊，可以局部加強做照護；ePad Friends PEMF寵物脈衝電磁墊，內含多組感應線圈，可以大範圍的替寵物做日常保養，是寵物家庭必備的產品。