●微軟收漲0.92%，報341.27美元，市值來到2.54兆美元。繼投銀Wedbush之後，摩根士丹利亦看好在AI題材加持下，微軟可望跟進蘋果加入市值3兆美元俱樂部。以Keith Weiss為首大摩分析師團隊給予微軟最新的415美元目標價，意味著看好市值將站上3.1兆美元，並將微軟列為大型軟體股首選，稱該公司是最有可能受益於AI增長的軟體公司。

以Daniel Ives為首的Wedbush分析師團隊在報告中指出，該投銀強烈相信，受惠於ChatGPT/AI變現（monetization）的前景，微軟股價可望上漲40～50美元，因此重申給微軟「優於大盤」（Outperform）的股票評級和375美元目標價，並看好微軟最快在2024年就能成為繼蘋果之後，第二家市值抵達3兆美元重大里程碑的上市公司。

●Meta周四收跌0.81%，盤中曾上漲1.27%。Meta推出的推特（Twitter）殺手Threads在上線後即吸引3,000多萬人註冊。特斯拉執行長馬斯克旗下的社群平台推特則揚言將對Meta提起告訴，指控Meta雇用的前推特員工「曾經並持續取得推特的商業機密」。

●埃克森美孚（Exxon Mobil Corp）周四股價下跌3.7%。因天然氣價格下跌與煉油利潤縮水，該油氣巨頭第二季營業利益大減。

●捷藍航空（JetBlue Airways）大跌7.2%，該廉航業者表示將遵循美國法院在5月下達的命令，結束與美國航空的聯盟，以推進收購Spirit Airlines的計畫。