權值股部分，台積電(2330)今逆勢抗跌，盤中股價持穩在盤上小漲，股價最高來到568元；聯電(2303)同樣抗跌，早盤後狹幅在盤上跳動；鴻海(2317)開低震盪，早盤小跌約0.5%，現階段股價位於所有均線之下，短線技術面不利股價發揮；聯發科(2454)開低震盪，跌幅在1%~1.5%；股王信驊(5274)震盪劇烈，早盤一度急拉股價衝上2880元，其後漲幅收斂，回到平盤附近震盪。

電子族群今仍有零星點火，包括AI、網通等族群，AI概念股中，緯創(3231)開高震盪，股價一度衝上111元，現階段躍升電子代工族群股后，短期均線均呈現多頭排列，也獲外資瑞銀給予目標價120元；英業達(2356)逆勢抗跌，漲幅約1%。

網通股今日持續有所表現，仲琦(2419)開高走高，早盤股價一度逼近漲停，衝上40元大關，光通訊的統新(6426)、星通(3025)漲幅也均達約5.5%。

暑假鳴槍，觀光旅遊概念股迎來最大旺季，五福(2745)開低後急拉，盤中大漲約5.5%，山富(2743)漲幅逾3%，易飛網(2734)、燦星網(2719)盤中也維持約1.5%的漲幅表現。

分析師認為，美國6月ADP就業人數達49.7萬人，大幅優於市場預期的22萬人，緩解經濟衰退擔憂，但也度引發升息擔憂，美國公債殖利率狂飆，引發股市賣壓。外資台指期未平倉轉為淨空單，籌碼面保守。台股指數跌破月均線支撐也跌破前低，技術面短線弱勢，短期操作者建議靜待止穩訊號；中長線趨勢題材股仍看好，如AI及高速運算概念、網通及光通訊等，另外，也可以搭配短期暑假商機的航空及遊戲等。