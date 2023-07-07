宋姓男子過去曾有3次酒駕前科，去年6月又被警察攔檢，酒測器一吹顯示0.27毫克，被依公共危險罪送辦，一審遭判4月。上訴至高雄地院，宋男以自己吃檳榔、員警沒有給他開水漱口為由強辯，法官不予採信，還發現宋男是4次累犯，因此加重刑度，改判他5月、得易科罰金定讞。

宋男去年6月24日上午在新興區某路段騎車不慎追撞前車，警方獲報到場，對宋男測得酒測值每公升0.27毫克，當場依公共危險罪送辦。宋男強調，前一晚他在鼓山區友人住處狂飲啤酒，隔天清晨回家時，才發生車禍。

一審時，宋男強調指自己雖然有喝酒，但酒測當時警方並沒有提供開水給他漱口。過了那麼久，不可能酒測超標。

法官強調，漱口是為避免受測者口腔內殘留酒精影響測試結果，且以飲酒結束後15分鐘為界，僅於飲酒後未滿15分鐘，或受測者不告知該結束時間者，始有於測試前提供礦泉水予受測者漱口之必要。員警所為並未違法，依公共危險罪判宋男4月、得易科罰金。

宋男不服上訴，高雄地院審理時，宋男又辯稱酒測前一直在吃檳榔，檳榔裡面有含酒，員警不甩、沒有讓他漱口，才害他酒測超標。法官查出，宋男從2016年起就因酒駕遭判2月，2022年5月、6月又因酒駕2度被查獲，加上本案共已累計4次酒駕紀錄，依累犯加重刑度原則，撤銷一審判決，改判宋男5月、得易科罰金，不得上訴。

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