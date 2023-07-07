禾伸堂H1營收年減15.76％ 17:492023/07/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 禾伸堂（3026）公告6月營收，自結6月份合併營收約為新台幣（以下同）10.99億元，6月營收較上月減少4.78％，較去年同期減少15.89％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 累計禾伸堂上半年合併營收約為68.67億元，較去年同期減少15.76％。 易華電第二季營收季增27.1％ 力成6月營收寫7個月新高 第二季營收季成長9.38％ 群聯6月合併營收34.38億元 月成長7％ #禾伸堂 #月營收 #合併營收約 #較去年同期 #新台幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 國巨第二季營收季增2.7％ 終結連四季下滑 17:512023/07/07 財經 《紡纖股》旺季效應持續 廣越6月營收豔陽天 14:482023/07/07 財經 玉晶光6月營收月增56.95％ 即將進入傳統旺季 17:552023/07/07 財經 《觀光股》雄獅Q2營收近3年半高 Q3旺季樂觀 13:182023/07/07 財經 《光電股》華宏Q2營收季增逾2成 庫存邁向健康 15:182023/07/07 財經 《電腦設備》維田6月營收登今年高 H1年增5.23% 17:392023/07/07 財經 《半導體》世界先進Q2營收季增逾2成 略勝預期 15:182023/07/07 財經 《電腦設備》研華H1營收增4.49% Q3營運挑戰大 15:282023/07/07 財經 《生醫股》3大產品助攻 科妍6月營收創新高 10:192023/07/07 財經 《興櫃股》旭東6月營收月增逾6成 逐步加溫中 17:092023/07/07 財經 瑞穎6月營收月增、年減 下半年營運正向看待 12:242023/07/07 財經 封測廠頎邦第二季營收54.7億元 寫近4季新高 15:232023/07/07 財經 《通信網路》全球布局催油門 中磊Q2、H1營收雙創同期高 09:182023/07/07 財經 《熱門族群》網通Q2營收紅榜 智邦、智易均雙增 09:482023/07/07 財經 《生醫股》立康上半年營收3.31億元 創同期新高 16:492023/07/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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