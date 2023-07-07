累計禾伸堂上半年合併營收約為68.67億元，較去年同期減少15.76％。

易華電第二季營收季增27.1％
力成6月營收寫7個月新高 第二季營收季成長9.38％
群聯6月合併營收34.38億元 月成長7％
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