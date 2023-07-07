美國財政部長葉倫今天表示，全球最大的兩個經濟體美國與中國脫鉤「實際上不可能」。她還說，中國對生產半導體所需的礦物實施新的出口管制，令她感到憂心。

法新社報導，葉倫（Janet Yellen）在中國會見美國商界成員時指出：「全球最大兩個經濟體的脫鉤將破壞全球經濟穩定。」

針對中國的晶片用礦物出口管制，葉倫指稱：「我們仍在評估這些行動的衝擊，但他們提醒了我們建立不墜及多元供應鏈的重要性。」

葉倫還提及，她也為北京最近針對美國企業所採取的「懲罰性行動」感到憂慮。