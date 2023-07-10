大陸財政部10日發布美國財政部部長葉倫訪華答媒體問，指出葉倫訪問期間，7日先與大陸國務院總理李強會見，就中美關係、中美經濟關係等重大問題進行了交流，隨後8日與大陸國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰會談，就兩國及全球經濟金融形勢、合作應對全球共同挑戰、彼此關心的經濟領域問題等深入交換意見，強調相關會見會談坦誠、務實、深入，具有建設性。

大陸財政部表示，去年11月大陸國家主席習近平主席與美國總統拜登在峇里島成功會晤，達成一系列重要共識，為中美關係的發展指明了方向。為落實兩國元首會晤共識，經中美雙方商定，葉倫於7月6日至9日來華訪問。

中方在此次葉倫的會見會談中指出，健康穩定的中美關係不僅有利於兩國，也有利於世界的和平與發展。相互尊重、和平共處、合作共贏應是國與國相處的基本之道、正確之道。希望美方秉持理性務實態度，同中方相向而行、共同努力，將兩國元首巴厘島會晤共識轉化為實際行動，推動中美關係早日重回正軌

而在兩國經濟和全球共同挑戰方面，大陸財政部表示，第一是說明瞭中美經濟關係互利共贏的本質。中方認為，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，是增益而不是風險。中美加強合作是兩國的現實需求和正確選擇。而美方表示，其不尋求對華「脫鉤」，世界前兩大經濟體脫鉤對兩國都是災難性的，也會給世界帶來不穩定。美方無意強迫各國選邊站隊，使世界經濟碎片化。

中方表示，第二點是要求美方採取實際行動回應中方對於美經濟制裁打壓的重大關切。會見會談中再次重申取消對華加徵關稅、停止打壓中國企業、公平對待兩國雙向投資、放寬對華出口管制、取消涉疆產品禁令等問題上的關切。

第三是闡明了中方關於健康經濟競爭的立場。中方認為，實現健康的中美經濟關係，必須充分尊重各方正當發展權益，按照市場經濟原則和世貿組織規則開展良性競爭。中美應通過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題尋求共識，為兩國經濟關係注入穩定性和正能量。

第四是展現了中方對合作應對全球性挑戰的積極意願。當前全球宏觀經濟金融穩定、氣候變化、債務問題等全球性挑戰日益嚴峻。有效應對解決全球性挑戰離不開中美協調合作，這符合兩國的共同利益，也有利於增進世界人民的福祉。希望以包括美國在內的發達國家承擔應盡責任，理解和照顧發展中國家關切，多為促進全球共同發展盡心出力。

在葉倫此訪期間，雙方一致同意按照兩國元首峇里島會晤重要共識，後續保持中美經濟領域的高層交往和各層級溝通交流。