●LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，市場顯然已經準備迎來即將登場的財報季，而消費者物價指數（CPI）以及許多聯準會官員本周將發表談話，也將是高度關注的焦點。利率前景是市場所關心的事。

●花旗集團周一將美股評級從「加碼」調降至「中性」，並將歐股評級調升至「加碼」。花旗警告美國經濟可能在第四季陷入衰退，以及隨著AI狂熱進入「消化期」，美國巨型成長股料將回落。

●根據FactSet Research Systems調查，標普500指數成分股第二季獲利估年減7.2%，連跌第三個季度，並創下2020年第二季以來最大跌幅，使上半年大漲的美股面臨考驗。分析師預期美股第三與第四季獲利將分別反彈0.3%和年增約8%，但如果獲利持續下滑，將進一步推升美股估值。標普500指數上半年大漲15%，而那斯達克指數更飆漲31%，創下40年來同期最佳表現。目前標普500指數的預期本益比約為19倍，較年初的約17倍攀升，並超出5年平均值（18.6倍）。

●摩根士丹利分析師Michael Wilson表示，考量股票估值已高、利率上揚和流動性減少，企業提出的財測將比以往更為重要，下半年的美股獲利預測料將進一步下修。他並表示，除非企業提高財測，否則在利率升高和流動性萎縮的情況下，股票的高估值恐將無以為繼。