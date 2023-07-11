據GeekWire報導，此次裁員影響客戶服務、支持與銷售部門，但受到影響的人數尚不得而知。

目前也還不清楚本周啟動的裁員是否屬於微軟今年1月宣布將裁員1萬人的計畫之一。

由於通膨高漲、經濟前景黯淡，以及企業科技支出在疫後急凍，已有多家科技公司宣布裁員，最近跟進裁員的美國科技公司包括專案管理軟體新創公司ClickUp、Web跟蹤與分析公司New Relic、雲端業務計畫軟體Anaplan及雲端基礎設施工具供應商HashiCorp等。

根據一些宣稱自己遭裁員的微軟員工在LinkedIn的發文，被裁撤的職位包括解決方案助理、直接銷售助理、項目經理，以及客戶成功經理（Customer Success Manager, CSM）。

微軟發言人發布電郵證實這一波裁員，稱「組織和人力調整是我們管理業務之必要與常態。基於公司的未來，我們仍將優先考慮及投資攸關戰略增長的領域，也仍將致力於支持客戶與合作夥伴」。

微軟最近幾周的重要事件包括該公司將在7月18、19日舉行年度Inspire合作夥伴大會，以及在本月晚些時候發布2023財年第四季與全年財報。微軟尚未宣布業績發布日期。這兩大活動料將讓人更清楚看到微軟與其合作夥伴在生成式AI方面的機會。