信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售揭露數量從2021下半年開始火熱，甚至單月揭露成交量可達1.2~1.3萬戶，不過從政府有意推動預售禁止換約轉手，從去年下半年就可以感受到投資退場，市場交易量幾乎呈現砍半狀況，開發商線上銷售個案速度放緩，預售景氣進入盤整期，加上央行也嚴格控管開發商買地開發的融資金額，開發商也開始保守因應。

統計顯示，今年前5月的住宅核發建照量為5.7萬戶，數量明顯低於前兩年同期的7萬戶，同時也略低於2019、2020同期的5.8~5.9萬戶，建商買地推案高峰期似乎已過。

其中今年前5月核發數量最多的是新北市，數量甚至寫下五年同期最高的1.26萬戶，擠下過去四年數量都領先的台中市；台中市前5月則是近5年同期首見不到1萬戶，區域房市似有熄火的跡象；不到5000戶的則有台北市、台南市與高雄市，量縮最大的則是科技業投資退燒的南部地區，高雄市前5月核發建照數量4465戶，年減45%，台南市4554戶年減52%。

曾敬德表示，建照量縮減雖反映開發商對於未來房市心態，但對於房市來說，新增供給逐漸減少，也可以紓解景氣修正時帶來的壓力，尤其預售當前受政策管控，投資需求退場後，案子銷售的時間拉長，加上建案因為工料雙漲的關係，整個興建與回收期也拉長，開發商自然會更謹慎因應景氣變化。