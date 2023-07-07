內政部長林右昌今天說，「中產以下房貸戶支持專案」第一波合格申請戶超過25萬戶，10日將發放第一批支持金，金額預計超過新台幣75億元。

林右昌下午出席第101屆國際合作社節慶祝大會，會前接受媒體聯訪。談及近日住宅政策，他說，住宅問題是慢性病，得慢藥醫治、全方位處理，才能解決問題，治大國如烹小鮮，處理住宅政策要非常穩健、不可冒進，因此他上任後從3面向著手，包含打擊炒作、擴大照顧租屋族與弱勢，以及擴大社會住宅供給。

林右昌表示，目前，擴大對中產房貸戶支持金已超過53萬戶民眾申請，第一波合格超過25萬戶，預計10日發放第一批支持金，金額將超過75億元；至於社會住宅，預計明年底突破21萬戶，超過原本總統蔡英文設定的8年20萬戶目標。

他還說，300億元擴大租金補貼部分，開放短短幾天，舊戶帶入部分達21萬餘戶，新申請戶數也有5萬戶，已經將近去年27萬戶的水準，相信會持續朝50萬戶受惠邁進。

不過，中央住宅政策屢遭在野黨批評是選前大撒幣，林右昌則說，在野黨的說法離事實太遠，因為政府持續處理住宅政策問題，民國106年起就推動社宅政策、去年推動300億元租金補貼，也持續打擊炒作遏止投機，相關政策從未停歇，且要穩健而行不能躁進莽撞。

內政部稍早也透過新聞稿表示，中產以下自用住宅貸款戶支持專案已超過53萬戶申請，營建署分批加速審查中，首批核定約25萬戶，3萬元支持金將10日開始，由金融機構陸續撥款，支持金會直接存入核定戶申請人今年2月28日貸款中金融機構的約定繳納貸款本息帳戶，並會註記「行政院發」的文字。

內政部表示，即日起「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」也開放民眾查詢申辦進度，符合資格的民眾都可在今年12月29日前提出申請。（編輯：翟思嘉）1120707