台灣證券交易所子公司台灣指數公司、韓國交易所指數部門2017年9月合作編製「台韓資訊科技指數」；隔年在台灣授權國泰投信發行國泰台韓科技ETF在台灣證券交易所上市，在韓國授權三星資產管理公司發行Samsung KODEX Korea Taiwan IT Premier ETF (298770)於韓國交易所掛牌。

「台韓資訊科技指數」每年6、12月進行定期審核，利用全球行業分類標準（GICS）在台灣證交所及韓國交易所兩個市場的股票，挑選資訊科技、通訊服務產業中自由流通量市值大於25億美元的具代表性公司，且可交易股票期貨者為成分股，檔數非固定，個股權重上限25%；今年6月定審結果，台股36檔、韓股14檔，台股市值約占61%。前十大成分股分別為聯電(2303)、台達電(2308)、鴻海(2317)、台積電(2330)、中華電(2412)、聯發科(2454)、SK Hynix Inc(000600.KS)、Samsung Electronics Co.(005930.KS)、Samsung SDI Co(006400.KS)與NAVER Corp(035420.KS)。