內政部次長花敬群昨受訪時砲火四射，先批台北市前市長柯文哲收割前任市長政績，更抨擊國民黨總統參選人侯友宜喊出蓋4萬5千戶社宅是「空中樓閣」，對此，民進黨立委高嘉瑜表示，花次長大家都知道他是一個自走砲，質詢也是語出驚人，過去她一直推動的實坪制，主張公設不計價、減少虛坪等，過去花次長任內對於這些議題，都是極盡嘲諷、挑釁。

高嘉瑜指出，花敬群在質詢時曾提到，「沒有電梯難道你要用飛的上樓嗎？」類似這樣的話，而民意代表質詢的議題，都是表達民眾心聲和想法，花次長如果不認同，可以用道理來說服我們，而不是用嘲諷或輕蔑的語氣說，「公設太高你不要買這樣的態度」，不是民眾想要看到的。

高嘉瑜說，現在內政部長林右昌任內也開始回應我們的訴求，要推動所謂「虛坪改革」，也很期待過去這些所謂車道計入公設不公平的現象，或是免計容積的消防機電賣給民眾，一頭牛剝兩層皮不公平的公設現象都能改革，最終目的是能夠推動實坪制，才能符合國際的現狀。

而林右昌近期也因為危老都更議題槓上鴻海創辦人郭台銘，對此，高嘉瑜表示，林右昌捍衛政策或有想法，如果內容都是站在對於政策論述或對於自己主張的意見大家可以公平公開檢視，論戰過程中可以達到更好目標也是對民眾來說是好事。

高嘉瑜指出，大家對於危老都更期待很高，無法改建導致都市空間無法釋放，沒有停車位等一連串問題，導致城市無法進步，如何加速都更危老改建是政府的目標，林右昌在基隆市長任內表現很好，希望他能積極推動，尤其是實坪制，大家很期待他新會期會推出的虛坪改革，大家都拭目以待。