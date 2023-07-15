716遊行將至，國民黨總統參選人侯友宜今天在臉書提出居住五大政策，包括安心租、拚社宅、止炒作、挺青年、優先住，其中保障社宅青年（育嬰戶）優先入住名額，採行「輪候制」提高多次落籤者中籤率，可望受更多青年青睞。

侯友宜在臉書表示，住者有其屋，居住有正義，民進黨喊了8年的住宅政策，但結果是20萬戶社會住宅跳票；民眾租不起、買不起，更永遠追不上房價漲；而賴清德副總統竟還表示，「房價正在降」，內政部長林右昌甚至表示，是你們年輕人在挑地方。

侯友宜說，明天他將會上凱道，和所有支持居住正義的大家站在一起，我當選總統會全力推動，下列五大住宅政策，其中安心租是實踐租金實價登錄，讓租屋市場透明化；調高房租支出「所得稅列舉扣除額」上限，減輕租客負擔，針對房東採取「租稅特惠，分離課稅」的原則，引導房東誠實申報。

第二拚社宅，市地重劃、區段徵收開發區以一定比例劃設「社福用地」，增加可興建社宅用地；以「容積獎勵」促進都更、危老，並回饋為社會住宅；市有土地參與開發分回房屋，將以包租代管方式納入社宅；大專私校退場土地，以一定比例優先興建社宅及運動中心。

第三則是止炒作，重新檢討「不動產交易所得稅」，實踐漲價歸公，遏止房價炒作。第四挺青年，青年租金補貼加碼、青年購屋超低利貸款，讓青年能夠多元選擇。

最後優先住，保障社宅青年（育嬰戶）優先入住名額，採行「輪候制」提高多次落籤者中籤率。

侯友宜強調，他當選總統後，絕不讓青年朋友失望！就在明天，喊出我們的心聲，全力支持居住正義。