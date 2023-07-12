第二、三季向來是冰上曲棍球桿市場旺季，波力6月合併營收2.19億元，年減13.46％；上半年合併營收8.84億元，年減11.14％。波力主管表示，波力每個月出貨都會依客戶需求出貨，6月出貨及營收下滑，並非旺季不旺，今年營收及獲利仍追求比去年小幅成長。

波力11日發布重訊宣布，波力集團四年前，與漢翔航空獨家進行複材製品專案項目業務合作，並在台中大里設立航太級複材研發中心，專注飛機內艙碳纖維複材零組件及航空複材次結構件產品開發，雙方努力無間的深度耕耘，2022年4月通過取得AS9100D航太品質系統認證，法國空中巴士剛核准給波力集團順譽台灣分公司「內部供應商ID碼」。

波力表示，全球航空業去年下半年開始復甦，今年在高等客艙、豪華經濟艙及經濟艙需求穩健成長，未來20年有4萬～4.2萬架新飛機市場需求。此外，每隔六年，飛機內艙航空座椅還有改艙換新的剛性需求使用量。

波力指出，7月初法國空中巴士要求波力集團登錄NCAGE倉儲系統料件的編碼(SPUH2)，啟動飛機次結構件的訂單移轉作業流程，波力集團即將正式跨入航太產業，成為全球航太產業複材專業供應商。波力除單獨供應飛機內艙碳纖維複材零組件外，在台灣也會獨家與漢翔航空合作，供應法國空中巴士複材次結構件。

波力主管指出，波力近年雖開發出汽車碳纖維汽車輪圈，目前送車廠進行驗證，暫無法貢獻營收。今年營運仍以碳纖維冰上曲棍球桿為主，碳纖維冰上曲棍球桿銷售目標為110～120萬支，占波力營收約85％。