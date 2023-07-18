隨著山坡地果園的開發，獼猴棲息地逐漸被壓縮，山坡地果園與獼猴活動區域高度重疊，使得獼猴極容易侵入果園取食作物。由於猴群危害果園作物事件頻傳，人猴衝突引起高度的關注，為防止獼猴危害果園作物，也避免使用傷害性（電網、獸夾）的方式防治猴害，農委會桃園區農業改良場開發LoRa型紅外線驅猴預警系統，利用突發性的響音驚嚇獼猴，使獼猴不敢進入果園取食作物而達到猴害防治的目的。

桃園場表示，LoRa型紅外線驅猴預警系統，是由LoRa通訊主機、紅外線感測模組、警報模組及訊息控制模組所組成。當獼猴接近並被紅外線感測模組感知後，系統即會以亂數隨機設定延遲時間來觸發警報裝置，也會以隨機方式撥放不同驅猴響音以驚嚇獼猴，達到驅離目的。

桃園場指出，該系統目前使用LoRa（傳輸距離數公里）取代原先的Wifi無線網路，解決先前訊號於山區無法遠距傳輸的問題；同時由於LoRa在閒滯及資料傳送時的功耗遠比Wifi低，也有利於缺乏電力的山區使用。雖然LoRa傳送速率慢且傳輸資料量小，但由於該系統終端設備不多，相當適合使用。

桃園場指出，LoRa型紅外線驅猴預警系統安裝簡單，不需複雜的施工作業，可使用於大面積的果園；在山區無市電的果園亦可使用12V電瓶運作。該系統使用非傷害性的響音驚嚇獼猴，讓獼猴覺得進入農場取食果物會有危險而遠離果園，系統可隨時改變紅外線感測模組及警報響音位置，增加獼猴學習的困難度，且警報響音可更換與新增，以避免獼猴學習，增加驅猴效率。

當獼猴入侵農場時，Line會即時顯示，管理人員可確實掌握獼猴入侵的生物訊息，強化猴害防制及驅離作業，透過Line簡訊會主動通報系統狀態，包含通訊主機開機狀態、市電是否中斷、感測模組是否斷線、連線狀態、警報觸發、電池電壓過低及異常重複警報等，便於農友進行管理維護。

桃園場曾在新竹縣五峰鄉、台中市梨山及福壽山農場等山地果園進行測試該系統。該所指出，在新竹縣五峰鄉的甜柿果園猴害防治試驗調查，結果顯示60％的甜柿沒有受到損傷；而該區果園在前一年度曾遭猴群嚴重危害，幾乎全部受損，沒有收成，顯示LoRa型紅外線驅猴預警系統可以有效驅離及預警，減少農作物損失。