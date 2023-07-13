美國聯邦參議院外交委員會預計明天將審議「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act）。這項法案主要是授權美國總統，透過美國在台協會（AIT）與台灣洽簽租稅協定，以處理美台雙重課稅問題，促進雙邊貿易投資。

在參院外委會審議前夕，眾議院歲計委員會（Ways and Means Committee）主席史密斯（Jason Smith）、參議院財政委員會（Senate Finance Committee）共和黨籍首席議員克雷波（Mike Crapo）、眾議院歲計委員會民主黨籍首席議員尼爾（Richard E. Neal）、參院財委會主席魏登（Ron Wyden）發布一項立法討論草案，同樣討論避免美台雙重課稅議題。

議員們表示，這項草案是對在跨境經營面臨負擔的美國和台灣勞工與企業提供救濟的重要一步。鑑於台灣的特殊地位，台灣無法透過協定避免雙重課稅，但國會仍致力於尋求能促進投資、創造更多就業機會並帶來共同繁榮的解決方案。

議員指出，這項立法將為美國企業在台灣以及台灣企業在美國投資提供急需的確定性，同時也強化美台未來經濟夥伴關係。

根據議員提供的法案草案摘要，這項法案將為台灣民眾提供包括減少預扣稅、常設機構規範、就業收入處理以及包括雙重國籍的台灣民眾認定4大類別，提供實質性福利。但先決條件是台灣必須同樣提供在台納稅美國民眾同樣福利，法案才會生效。

為更清楚了解台美雙重課稅問題，草案歡迎民眾與企業提出意見。公眾意見徵集至7月24日。（編輯：郭中翰）