大陸有「世界工廠」的稱號，但近年受陸美關係不佳、地緣政治角力影響，許多跨國企業將越南視為大陸的替代選擇，越南媒體示警，60%的歐洲商會受訪會員透露，缺電問題讓公司感到頭痛，憂心缺電問題恐不斷重演。

根據越南媒體《VnExpress》報導，作為歐洲企業與越南政府重要溝通管道的歐洲商會，近日發表調查指出，缺電對當地歐洲企業造成衝擊，當中有60%的受訪會員稱飽受缺電所苦，其中10%的受訪會員更說，缺電已嚴重影響其營運。

歐洲企業還說，越南基礎設施不如許多鄰國，有53%的受訪會員直指，越南基礎設施建設不夠完善。

今年5月下旬至6月中旬，越南因高溫熱浪造成用電暴增，加上水情嚴峻影響到水力發電，進而導致北越北寧省與北江省工業區頻繁停電，跨國電子大廠包括鴻海、三星、Canon和立訊等，都受影響停電停產。

報導提到，越南政府為維持供電穩定，先前啟動一系列節能措施，包括關閉部分路燈，並要求工廠運作移到離峰時間等，以減少尖峰時間用電。