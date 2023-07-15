落到在台中銀行亞洲男排挑戰盃只能打第9、10名排名賽的中華隊，15日重整旗鼓，最後以25比22、25比17、26比28、25比22力退菲律賓，確定拿下今年亞洲男排挑戰盃第9，這支中華男排接下來還要面臨世大運、亞錦賽與亞運等考驗，只能期望他們趕緊調回應有狀態。

首次來到台北體育館出賽的中華隊，一開始跟菲律賓陷入互有領先僵局，直到首局尾聲，才靠陳建禎、林宜暉兩人火力稍微拉開，最後更靠高偉誠強力跳發拿下致勝分，最後比分是25比22。

來到第二局，前役沒有上場的「黃金左手」吳宗軒先發上陣，帶領中華隊很快就拉開領先差距，甚至取得20比12大幅領先，儘管菲律賓連追4分，中華卻在暫停過後也連拿4分，更靠張育陞扣殺拿下聽牌第二局。

中華隊第三局前半場都處落後居多，直到後半段才慢慢追上，甚至追成21比21平手，接著雙方打成24比24平手進入丟司，最後以26比28輸掉第三局；但在第四局，吳宗軒完全主導中華隊進攻，最後就靠陳建禎殺球拿下第四局與比賽勝利。