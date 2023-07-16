大陸國產客機C919自5月28日起開始商業營運，經過一個多月，中國東方航空今天在上海正式接收第二架C919，兩架飛機將共同執飛上海虹橋—成都天府航線，也標誌著東航加速C919的商業營運腳步。

央視新聞報導，截至本月12日，首架C919共執行87班次商業航班，其中京滬航班2班、滬蓉航班85班，平均客座率近80％，累計服務旅客1萬1095人次，累計商業運行250.10小時。

中國東航16日在上海正式接收第二架大陸國產C919大型客機。上午10時，飛機從上海浦東國際機場調機飛往上海虹橋國際機場，正式入列東航機隊。新一架C919飛機的到來，標誌著東航商業營運C919大型客機正在加速。

據介紹，此次東航接收的C919大型客機為東航首批採購5架C919客機中的第2架，客艙佈局與首架機保持一致。第二架C919飛機14日獲得國籍登記證、適航證、無線電台許可證，標誌著該飛機已具備商業營運資質。

根據東航規劃，第二架C919將與首架機搭檔，首先投入東航上海虹橋—成都天府空中航線，後續將逐步拓展更多航線。

報導稱，首架C919交付機投入運行後，由於兼顧本場訓練及計劃性維修等原因，所以「未必每天都能亮相商業飛行」、承運希望探訪的旅客。第二架C919亮相滬蓉航線後，旅客搭乘東航航班體驗大陸國產大飛機將有更多選擇。

此前，6月29日執飛東方航空MU9197航班的C919型客機，飛抵成都後未能正常返航，回程航班MU9198改由空中巴士A320執行飛航任務，引發外界諸多揣測。當時東航僅說明，由於營運調整，不得不將更換機型，以保證航班的正常進行。