由英國布蘭森爵士(Sir Richard Branson)在2004 年創立的太空公司「維珍銀河」(Virgin Galactic)，終於在星期四實現了期待已久的首次商業航天飛行，這一次的任務名為「銀河 01」(Galactic 01)。

上一次的載人試驗飛行，是在2021年7月11日，由布蘭森爵士親自搭乘，但是那仍然屬於試驗工作，這一次才是真正的收門票的商業旅行，團結號(VSS Unity)從新墨西哥州的太空港起飛，由2名飛行員駕駛，載有4名乘客：1名維珍銀河的教練員，負責在機艙內的指導，以及首批3名付費客戶，都是義大利空軍的成員，並且該航班上還載有 13 個研究設備。

Virgin Galactic 01 mission - First Commercial Crew Mission

維珍銀河在經歷了多年的延誤和挫折之後，終於開始提供商業服務。在銀河 01成功，將在8月份執行第二次任務，然後每個月都有1次航班。

如果您也想搭乘，要注意一下自己的財力，目前每趟90分鐘的旅程(其間有15分鐘的失重狀態)要為 45萬美元(約1400萬新台幣)。但隨著更多的航班與經驗，有望降低票價，或許在幾年以後。維珍銀河計劃在 2026 年，推出更新型的「戴爾他級」太空飛機，能夠每週飛往太空一次。