台東地主隊豐田國中對戰台中豐陽國中，雙方一上場就展開激烈攻防，豐陽隊先以快攻搶分，豐田隊則投出全場第1記3分球得分。（蕭嘉蕙攝）

台中豐陽國中投籃準確度高，台東豐田國中則是速度略勝一籌，表現可說是遇強則強。（蕭嘉蕙攝）

第4屆「沙城盃」全國籃球錦標賽今於台東縣體育館登場，不同以往，今年賽程拉長為10天，且參賽選手限制學生，共計48隊700位球員參加，包含全台甲、乙組前8強球隊，最遠來自離島馬祖，台東地主隊豐田國中與豐陽國中激戰，表現遇強則強。

為落實提倡青少年從事正當休閒及娛樂活動，培養運動健身習慣，台東地方檢察署及台東縣警察局結合豐田國中，自7月3日起至20日辦理「第4屆沙城盃暨青春專案全國籃球錦標賽」，分別在台東縣立體育館及台東高中、新生國中、豐田國中等學校體育館舉行，以學校籃球隊為參賽對象，共計48隊700位球員參加，是台東縣最大規模的全國性籃球競賽。

主辦單位之一的台東豐田國中校長洪文政表示，今年賽事以學生球隊為主，邀請全台甲組、乙組、國中及高中前8強球隊，包含馬祖高中、馬公國中都遠到而來，希望藉由高水準的比賽帶動台東籃球發展。

台東縣警察局表示，今年特將原本的社會組改為國小組，分為高男組、國男甲組、國男乙組、國女組及國小組等5個組別，共計48隊700位球員參加。

今開幕首場賽由台東地主隊豐田國中對戰台中豐陽國中，雙方一上場就展開激烈攻防，豐陽隊先以快攻搶分，豐田隊則在嚴加防守和傳球助攻下，投出全場第1記3分球得分，表現可說是遇強則強。

豐田國中籃球隊員邱賜恩說，豐陽國中投籃準確度高，在甲乙組混戰模式下，可見各隊實力落差，尤其是防守和籃板意識方面，外縣市球隊表現相對積極。

豐田國中籃球隊長陳世宸也提到，外縣市球隊基本功紮實且進攻速度快，但在體力上，豐田國中略勝一籌，不過比起輸贏，盡力表現才更重要。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣警察局與豐田國中共同承辦「豐中盃」暨青春專案全國籃球錦標賽已有10年，2020年將名稱改為具有台東意象之「沙城盃」並擴大舉辦成為全國性籃球賽，盼藉由球賽中學習團隊精神及榮譽感，進而遠離犯罪。