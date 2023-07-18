匯銀主管指出，台北金融市場股匯再度脫鉤，台股開高走低，盤中最低一度來到17,164.92點，大盤指數終場收17,227.91點，下跌106.38點，外資賣超75.75億元。匯市方面，外資早盤偏向匯入，但午盤後轉為匯出，加上進口商買盤，午盤後新台幣升勢收斂，終場僅小升升值5.6分。

央行統計，美元指數下跌0.1％，主要亞幣多反彈，尤其韓元升值0.49％最強，其次為日圓升值0.32％，新台幣升值0.18％居中，新加坡幣平盤作收、人民幣則小貶0.04％。

「匯市還是偏震盪，沒有一定方向」，匯銀主管指出，新台幣走勢看不出一定方向性，早盤主要靠外資匯入帶動升值，「但下午外資又不見了」，加上下午進口商買盤增加，使新台幣升幅收斂，後續貶至31元附近出口商也進場拋匯，支撐新台幣重回30元價位。

匯銀主管提到，近期新台幣即便走升，升幅卻落後主要亞幣，主因7、8月股利旺季，以過去經驗來看，此時外資通常會有匯出動作，導致近期新台幣雖隨著亞幣走強，但升幅仍不及其他幣別。

外匯交易員則說，市場等待下周Fed決策結果，使匯市成交量明顯收縮，且本周較少經濟數據將公布，加上Fed已進入緘默期，官員不會再對外發言，缺少重大消息面影響，預料匯市將先維持震盪，短線不會有太大波動。