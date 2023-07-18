新北市1名25歲高姓女駕駛，昨17日下午13時許，開車行經台64線西向9.3公里處，車輛拋錨停在路肩，高女當時連繫拖45歲歐姓吊業者到場協助拖吊，過程中另名25歲毛姓拖吊業者發現拋錨車，便要將車輛強行拖走，並表示歐男不是特約廠商，無法於快速道路上實施拖吊，雙方因此引發糾紛。最後警方請毛離開，但也對歐開出罰單。

警方表示，17日13時許接獲報案，新北市五股區台64線西向9.3K處發生糾紛，警方到場了解，高女堅持由自行聯繫之拖吊業者實施拖吊，警方告知毛男不可故意擋車不讓另台拖吊業者施作，且依據交通部公路總局快速公路車輛拖救服務作業要點第10點規定，未獲車主同意不得執行拖吊作業，毛男便離開現場由高女所指定之歐男實施拖吊。

警方於現場協助戒護拖吊車作業，待拖吊業務完成後，向高女表示如有需要提出相關刑事告訴，可至派出所，警方將提供協助。警方當場調查高女所指定之拖吊業者，當下未有公路總局特約廠商識別證，查詢拖吊車籍亦非特約廠商，將依道路交通管理處法條例第33條第3項依法製單，可處新台幣600至1200元罰鍰。