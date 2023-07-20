台中市東勢區埤豐橋工程預訂7月24日開始封閉，東勢警分局將派遣員警及協請義交人員於各路口引導改道，並建議卓蘭地區各型汽、機車輛改走台3線通勤。（東勢警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市東勢區埤豐橋工程預訂7月24日開始封閉，東勢警分局將派遣員警及協請義交人員於各路口引導改道，力求降低交通行車不便也避免民眾誤入工區。同時呼籲，石岡區明德路、豐勢路段上下班車流量大，建議卓蘭地區各型汽、機車輛可改走台3線經東勢大橋往豐原方向，以免上下班期間交通受阻。

埤豐橋興建於1991年，是串聯台中市東勢、豐原、石岡、后里以及苗栗縣的重要樞紐。921大地震時嚴重受損落橋，曾於2000年局部重建修護，近年來更因大甲溪河道持續刷深，影響橋梁穩定與耐況能力，台中市建設局日前至現場視察，確保相關改建執行計畫及交維改道管制措施。

埤豐橋工程預訂7月24日開始封閉，8月1日進行拆除，施工期大約2年。相關公告與改道標誌均會全面完成設立，並在台三線上中央分隔島及東勢地區相應且顯著的地點設置。東勢警分局也派遣員警及協請義交人員於各路口引導改道，務必力求降低交通行車不便，也避免民眾誤入工區。

東勢警分局指出，預料施工期間改道暴增的車流，將回堵於石城街及長庚橋方向路段，東勢警分局呼籲，石岡區明德路、豐勢路段上下班車流量大，為避免交通堵塞，除了請民眾提早出門外，亦請卓蘭地區各型汽、機車輛可改走台3線經東勢大橋往豐原方向，以免上下班期間交通受阻。

另，東勢警分局也將協調交通部公路總局第二區養護工程處台中工務段，調整加長豐原區萬順一街與豐勢路口（往豐原方向）綠燈時段，請民眾行經該路口，提高警覺注意安全。