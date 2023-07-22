澎湃新聞報導，供卵、供精、代孕……不少人在大陸手機上、公廁內、電梯中，甚至在座椅上看過這類小廣告。隨著社會發展和科技進步，試管嬰兒已成為許多難以受孕夫婦福音，不法分子也趁機詐騙。據「江西公安」公眾號通報，近日，崇仁公安成功破獲一起以做試管嬰兒為名義實施詐騙的案件，受害人涉十多省市，金額達幾百萬（人民幣，下同）。

張姓被害人4日上午10時許到崇仁縣公安局報警，稱遭廣東省一家母嬰護理有限公司以幫助他做試管嬰兒名義詐騙了14.09萬元。辦案警方透過以受害人資金流向、涉案公司等資訊為主線，採取逐個分析、落地核查、綜合串並等方式展開循線深挖，一個以做試管嬰兒為由實施詐騙的犯罪集團浮出水面。

警方不懈努力，逐步摸清該集團的組織架構、人員分工、作案手段等情況，並對案件資訊抽絲剝繭、層層篩查。確定該詐騙集團的活動情況，在充分固定相關證據和摸清該集團活動情況後，崇仁公安組建抓捕小組，於7月8日遠赴廣東，開展統一集中收網，多點出擊，成功將13名涉案人員全部抓捕歸案。

經審訊，該詐騙集團對外聲稱為「母嬰護理有限公司」，虛構實施試管嬰兒詐騙民眾。其內部分工明確，組織嚴密，集「廣告發布、業務推廣、客服接待、專屬服務」為一體。通過抓住受害人極度渴望生育孩子的心理，不斷誇大公司試管嬰兒的成功率，使受害人上鉤。已有多人被騙，涉及10餘個省市，涉案金額達幾百萬元。

目前，崇仁公安依法對涉案的犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦之中。