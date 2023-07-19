中信兄弟球團今日（19日）宣佈，已與新洋將艾士特（Eric Stout）完成簽約，艾士特預計本週抵達台灣，與黃衫兄弟們一同奮戰！

投手艾士特來自美國，30歲，190公分，92公斤，左投左打。艾士特去年（2022年）仍在美國職棒大聯盟－芝加哥小熊隊及匹茲堡海盜隊出賽，共計22.1局的投球，送出25次三振、16次保送，防禦率5.64、每局被上壘率1.836。艾士特今年（2023年）則效力於美國職棒－西雅圖水手AAA塔科瑪雨人隊，出賽21場，其中4場先發，戰績3勝1敗，共計40.2局的投球，送出44次三振、22次保送，防禦率4.20、每局被上壘率1.50。

目前中信兄弟洋將陣容為：投手德保拉（José De Paula）、泰樂（Tyler Viza）、艾里歐（Emilio Vargas），以及捕手福來喜（Francisco Peña），期待艾士特的加入，與黃衫軍一同為下半季奮戰！