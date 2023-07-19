超微執行長蘇姿丰本周訪台，唯一公開行程只有20日陽明交大頒授名譽博士學位典禮，其餘拜會行程不公開，面對媒體僅打招呼便快閃離去，對比先前訪台的輝達執行長黃仁勳外放作風迥異。

黃仁勳5月底訪台時颳起一陣旋風，不僅公開為供應鏈廠商站台，還親自帶爸媽、媒體逛台北國際電腦展，多次私下用餐、逛夜市也被民眾目擊，簽名合照來者不拒。

對比黃仁勳的外放作風，經理人出身的蘇姿丰向來給外界低調、內斂及嚴謹形象，此次公開行程不多，面對媒體僅親切打招呼即離去，並未受訪。兩人風格對比，除了與本身個性有關之外，輝達主打的電競產品，需要直接面對消費者，黃仁勳也化身超級業務員，瘋狂推銷。

超微的產品多以企業客戶為主，注重彼此間的合作與配合，多數時候盡量保持低調。太報報導，熟知兩人行事風格的業者分析指出，業務出身黃仁勳很會講故事，先引導一個願景，告訴你為何要用輝達產品；研發出身的蘇姿丰則是會明白的告訴你，用了超微的產品怎麼做事，競爭優勢又在哪邊。