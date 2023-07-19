超微(AMD)執行長蘇姿丰近日訪問台灣，行程低調但也備受關注，接受媒體專訪時，蘇姿丰透露，與台灣合作夥伴的計畫已經看到未來3到5年；談及對手輝達(Nvidia)，蘇姿丰也笑說「競爭是良性的」，更重要的是AI領域有巨大商機，贏家不會只有一個。

蘇姿丰近期到訪台灣，並接受《東森財經新聞》專訪，談及AI大爆發和未來商機，蘇姿丰表示，這是巨大的投資，但超微一直在科技上下大賭注，超微在過去三、四年成長非常多，在她2019年訪問台灣時，當時的超微營收不到70億美元，但在去年，超微的收入就超過230億美元，暴增超過3倍。

蘇姿丰也提到，「生成式AI」是這波AI浪潮的最大關鍵，也有很大的衍生商機。蘇姿丰表示，資料中心在產業體系中非常重要，大家都需要更強的運算能力，對於科技業來說，在未來5到10年，AI會是最大的成長機會。

專訪也提到，超微以號稱「怪物等級」的MI300X晶片震撼市場，也被認為可以與輝達(Nvidia)競爭，其中關鍵之一就在「記憶體」，與輝達的明星晶片產品H100相比，MI300X配備192GB的記憶體，而H100則為120GB。而記憶體更大，就能執行更大規模的AI模型，在生成式AI領域，運算力強才能致霸市場。

對於她的表舅、輝達執行長黃仁勳，蘇姿丰也首度談到，超微和輝達(Nvidia)的競爭關係，她認為，競爭是良性的，但更重要是有很多的市場商機，就AI和資料中心而言，預計在未來3到4年就會有1500億美元的商機，在產業中贏家絕對不會只有一個。「事實上我認為，AI會在所有類別產品都會出現，超微從最高階的CPU、GPU到邊緣運算，甚至連PC產品都會有AI，我們把AI能力放進電腦，就能讓我們的電腦發揮更大的作用」。

蘇姿丰此行訪台，固樁供應鏈意圖明顯，預料將與台積電、廣達、和碩、緯創、英業達及仁寶見面。蘇姿丰也透露，超微與台灣合作夥伴的關係非常重要，雙方的合作計畫不只是今年，還包括未來3到5年如何建立強大的供應鏈。