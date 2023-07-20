●Bokeh Capital Partners投資長Kim Forrest在談到銀行股的業績表現時表示，這些公司很聰明，幾年前就已經轉向了較可靠、基於手續費的收入。銀行業呈現出的是現在業務發展的趨勢。

●Spouting Rock Asset Management首席策略師Rhys Williams表示，市場正在觀察聯準會會議。短期內，我們正處於「金髮女孩」（Goldilocks）的場景，此時好消息就是好消息，而壞消息也會成為好消息。但如果聯準會下周表明可能還有更多次升息，就可能顛覆最近這一波升勢。

●Hirtle Callaghan & Co in Conshohocken副投資長Brad Conger表示，分析師們對企業業績的預期正在下降，這是現在這個樂觀景況中最突兀、最不協調的地方。你看不到未來的展望能夠印證那些大漲的股價，這是最大、最令人不安、可能壞了一鍋粥的「老鼠屎」。