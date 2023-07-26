●國際貨幣基金（IMF）發布最新的「世界經濟展望」，將今年全球經濟成長率預測從4月預估的2.8%上修至3%，顯示在面臨通膨壓力和中國復甦乏力之際，全球經濟仍展現出超乎預期的韌性。IMF將美國今年成長預測從1.6%上修至1.8%，但預估明年成長率可能回落到1%。中國今年的增長預測維持不變，仍為5.2%，但IMF警告，因房地產業低迷不振、海外需求疲弱及青年失業率飆升，中國疫後的經濟復甦正在放緩。

●世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布，美國7月費者信心指數為117，較6月份的110.1進一步攀升、遠超出市場預期的112，並創下兩年來新高，反映出強勁的就業市場與通膨持續緩解。

●標普/Case-Shiller美國20大城市5月房價較去年同期下跌1.7%，跌幅遠小於市場預估的下滑2.35%。

●根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加131.9萬桶，汽油庫存減少104.3萬桶，餾分油庫存增加161.4萬桶。

●市場普遍預期聯準會將在7月再度升息25個基點，但對於這是否為最後一次升息的看法開始出現分歧，周二美元和美國債息陷入震盪。美元指數尾盤跌0.128%，盤中曾上漲0.3%，報101.65。美國10年期公債殖利率上揚6.9個基點，報3.924%。對利率敏感的2年期債息一度跌8.41個基點至4.835%，但尾盤倒升7.1個基點，報4.91%。Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，升息25個基點幾乎已成定局，但顯然更重要的是聯準會主席鮑爾在會後說了什麼，這次是鴿派還是鷹派升息？

●投資人觀望聯準會利率決議，周二紐約期金微漲0.07%，報每盎司1961.7美元

●北京當局承諾將全力振興疫後復甦乏力的經濟，這持續為大宗商品帶來提振，周二紐約期油收漲1.13%，報每桶79.63美元，盤中一度升至每桶79.9美元，創下4月19日以來新高。倫敦布蘭特期油收漲1.09%，報每桶83.64美元，盤中觸及83.87美元，亦創4月19日以來新高。