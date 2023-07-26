根據美國零售協會(NRF)年度調查，高中以下返校支出為890美元，大學以上人均支出為1367美元，均高於去年864美元與1199美元，雙雙創下歷史新高，預期支出增加主要來自電子產品需求推動，69%返校購物者預計今年電子相關產品支出將達到創紀錄的152億美元。

對美國零售商而言，返校需求重要性僅次於年終銷售旺季。薛博升進一步分析，統計2013至2022過去10年，歷年第三季美股股價指數表現，除了2015年歷經中國811匯改、以及2022年聯準會啟動升息循環，美股呈現下跌外，其餘季度皆呈現上漲走勢，其中以科技股為主的Nasdaq-100指數平均漲幅高達4.5%，較S&P500指數平均漲幅1.7%高出近二倍。即使目前美股仍處於升息循環，且市場擔憂科技股估值偏高，但因其基本面強勁支撐下，未來成長空間仍可期，科技類股後市不看淡。

台灣部分，預期今年Q1為台灣景氣最低點，觀察景氣領先指標已連6揚，國內經濟基本面具支撐性，加上近期庫存調整已降至健康水位，隨著Q3進入歐美電子產品備貨期，半導體產業將逐季復甦，為台股提供強而有力的支撐，此外，籌碼面所透露出的正向訊號，融資融券餘額持續增加，加上台股評價面屬中性水平（目前本益比約落在14~15倍），皆為台股後市提供助力。