00930 ETF基金經理人張怡琳指出，適合當作存股標的，首先要看ETF收益分配組成是否以股息收入為主，假使主要配息來源為資本利得，也就是追蹤指數定期調整產生的交易結果，相對失去「存好股、領穩息」的存股初衷。

其次應視ETF過往配息金額是否平穩，特別是有日常固定現金流需求的投資人，配息金額大起大落的ETF相對不適合拿來存股。

張怡琳指出，存股的本質是找尋優質且穩定的標的，並持續地投入、不停地存，創造長期複利的效果，而不少存股族會選擇高股息ETF為存股標的，來降低單一個股風險。

以永豐投信目前旗下00888永豐台灣ESG ETF及00907永豐優息存股ETF來觀察，季配息的00888納入平準金機制後，近一年四次配息，每單位均配發0.208元；而00907自成立以來，除了今年6月份配息金額受成分股除息時間差影響，每單位配息0.074元外，其餘4次配息的每單位配息金額皆為0.141元，配息狀況相對平穩。