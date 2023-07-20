比較起來，韓國政府略顯低調，只說此峰會將在8月某個時間舉行。不過，日本讀賣新聞（Yomiuri）卻明確指出，美日韓3方會談已訂於8月18日，地點是選在馬里蘭州的總統傳統渡假村大衛營。
近來，朝鮮試射導彈又變得密集起來，除了19日試射兩枚短程彈道導彈外，上周甚至還發射技術含量更高的固體燃料洲際彈道導彈。因此，韓國認為朝鮮核武更強大以及更有威脅性。
5月時，美日韓3國領導人，已在日本廣島所舉行的G7（七大工業國）會議中見過面，拜登會中曾提議，與日韓日後可再一齊開3邊峰會。當時，韓國總統府指出，韓日美3國同意將合作關係拉高至新水位，進一步加強應對朝鮮核威脅的戰略合作，並以鞏固以法治為基礎的自由開放國際秩序。
韓聯社指出，到了8月中旬在大衛營時，除了朝鮮議題外，這3位領導人應還會就全球供應鏈現況，以及對俄烏大戰迄今的看法分享。同時，這也是這3國領袖首次單獨會見，而不是藉由其它國際大會名義所進行的場邊會議。
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